UE | ‘situazione molto seria crisi di energia fossile’

L’Unione Europea ha descritto la situazione come molto seria, evidenziando come la crisi energetica legata ai combustibili fossili in Medio Oriente stia esercitando una forte pressione sui mercati europei. La scarsità di risorse energetiche e le tensioni nella regione contribuiscono a un contesto di incertezza che coinvolge diversi settori economici e di approvvigionamento. Le autorità europee monitorano attentamente gli sviluppi e stanno valutando misure per affrontare la situazione.

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“Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l’Europa. E’ una crisi energetica, ma è più corretto dire che si tratta di una crisi di energia fossile. Per questo dobbiamo portare avanti i nostri obiettivi di transizione dai combustibili fossili e intensificare i nostri sforzi per migliorare l’efficienza energetica e sostituire una quota maggiore di combustibili fossili con le energie rinnovabili”. Lo ha detto il commissario Ue all’energia, Dan Jorgensen, all’arrivo al Consiglio energia informale in corso a Cipro. ANSA Fmi: caro-energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane, 2.270 in scenario grave Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.🔗 Leggi su Imolaoggi.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video L'evoluzione del diritto ambientale. Interventi di Sergio Costa, Claudia Pecoraro, Stefano Sorvino Notizie correlate Maxi incidente in Valdicecina, diversi feriti. Il sindaco: “Situazione molto seria”Montecatini Val di Cecina (Pisa), 28 aprile 2026 – Grave incidente a Ponteginori, sulla Ss 68 all’altezza del chilometro 21. Crisi della Cantina di Carpi e Sorbara: "Situazione molto preoccupante"La crisi della Cantina sociale di Carpi e Sorbara, dopo che il 18 marzo scorso il Tribunale di Modena ha certificato "la composizione negoziata della... Ue, 'situazione molto seria, abbiamo una crisi di energia fossile'. Il commissario Jorgensen a Cipro: 'Intensificare gli sforzi di efficienza' #ANSA x.com Ciao, siamo gli Elder Island! Questo è il nostro primo AMA, non vediamo l'ora di rispondere alle vostre domande! reddit Energia: Jorgensen, crisi molto seria. Accelerare rinnovabiliUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it L'allerta L'UE: «La situazione è molto seria, abbiamo una crisi di energia fossile»«Siamo di fronte a una situazione molto seria, la crisi energetica in Medio Oriente mette sotto pressione l'Europa. È una crisi energetica ma è più corretto dire che si tratta di una crisi di energia ... bluewin.ch