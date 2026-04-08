La Cantina sociale di Carpi e Sorbara attraversa una fase di forte preoccupazione, dopo che il Tribunale di Modena ha certificato lo scorso 18 marzo la presenza di una composizione negoziata della crisi d’impresa a causa di uno squilibrio patrimoniale e finanziario. La questione è ora all’attenzione delle istituzioni, che si sono riunite per discutere della situazione. La decisione del tribunale rappresenta un passaggio chiave nel percorso di gestione delle difficoltà dell’azienda.

La crisi della Cantina sociale di Carpi e Sorbara, dopo che il 18 marzo scorso il Tribunale di Modena ha certificato "la composizione negoziata della crisi d’impresa" a seguito dello squilibrio patrimonialefinanziario rilevato, approda ora ai tavoli istituzionali. Se ne parlerà domani in consiglio comunale a Bomporto su sollecitazione del gruppo di minoranza "Noi Bomporto", che nei giorni scorsi ha presentato un ordine del giorno a firma del consigliere Giuseppe Volpe, e presto anche in Regione grazie all’iniziativa della consigliera di Fd’I Annalisa Arletti. Troppo importante per il modenese il settore vitivinicolo e la produzione di Lambrusco di Sorbara, prodotto a denominazione di origine protetta (Dop), perché gli enti locali ne restino indifferenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Crisi della Cantina di Carpi e Sorbara: "Situazione molto preoccupante"

Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri...

Meloni convoca una riunione con i vicepremier e Crosetto. Tajani: "Situazione molto preoccupante"AGI - A seguito dell'aggravarsi della crisi in Medio Oriente, con l'attacco congiunto Usa-Israele contro l'Iran, il presidente del Consiglio, Giorgia...

Temi più discussi: Crisi cantina Terre d’Oltrepò: il tribunale accoglie la richiesta di stato di insolvenza; Crisi della Cantina di Carpi e Sorbara: Situazione molto preoccupante; Terre d'Oltrepò, salvataggio a rischio. Collis Veneto Wine Group non è più interessato alla cooperativa lombarda; Crisi del comparto vitivinicolo. Chiesti sostegni economici al governo nazionale e regionale.

Crisi della Cantina di Carpi e Sorbara: Situazione molto preoccupanteBomporto, se ne parlerà domani in consiglio comunale su sollecitazione della minoranza. La sindaca Meschiari: La fase è delicata, ma ancora aperta a possibili percorsi di risanamento. ilrestodelcarlino.it

Crisi del comparto vitivinicolo: le cantine sociali siciliane lanciano l’allarme e chiedono interventi urgentiSi è svolta nella giornata di ieri, presso i locali di Legacoop Sicilia, un’importante e partecipata assemblea delle cantine sociali aderenti a Legacoop Sicilia e Confcooperative Sicilia, convocata pe ... blogsicilia.it

IL VINO DELLA VALPOLICELLA NON SI ARRENDE Incontro molto concreto e ricco di spunti due sere fa in Cantina Valpolicella con il Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e l'Economista Giuliano Noci. Abbiamo parlato apertamente della crisi del - facebook.com facebook