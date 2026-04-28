Maxi incidente in Valdicecina diversi feriti Il sindaco | Situazione molto seria

Un grave incidente si è verificato oggi a Ponteginori, nel comune di Montecatini Val di Cecina, lungo la strada statale 68 al chilometro 21. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e i vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni, ci sono diversi feriti. Il sindaco ha definito la situazione molto seria. La strada rimane chiusa in entrambe le direzioni mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Montecatini Val di Cecina (Pisa), 28 aprile 2026 – Grave incidente a Ponteginori, sulla Ss 68 all’altezza del chilometro 21. La strada è stata chiusa per consentire i soccorsi: risultano infatti cinque feriti. Una situazione che il sindaco Francesco Auriemma, che è subito andato sul posto, definisce “molto seria”. Nell’incidente sono coinvolte una cisterna e diverse auto, peraltro è stato segnalato anche uno sversamento di liquidi dalla stessa cisterna. "Mi sto recando personalmente sul posto per verificare l’entità dei danni e coordinare le operazioni insieme alle autorità e ai soccorsi già operativi”, continua il sindaco Auriemma. Sul posto il 118, con l’elisoccorso regionale Pegaso, i vigili del fuoco e i carabinieri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi incidente in Valdicecina, diversi feriti. Il sindaco: “Situazione molto seria” Notizie correlate Leggi anche: Maxi tamponamento in superstrada a Montopoli: un morto e diversi feriti Leggi anche: Maxi-tamponamento sull’autostrada Palermo-Messina, coinvolti 80 mezzi: «Diversi feriti» – Il video