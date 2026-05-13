Udine torna il Pali di Jugn | sfida tra fazioni e comuni nel 2026

A Udine, nel 2026, torna il Pali di Jugn, una tradizionale sfida tra due fazioni e i loro Comuni coinvolti. La competizione si svolgerà in quattro fasi, che coinvolgeranno diversi momenti di confronto e prove sportive. I due gruppi, i Talian e i Todesc, si preparano a partecipare a questa manifestazione, che coinvolge diverse località della regione e prevede diverse modalità di gara.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

? Punti chiave Chi sono i Talian e i Todesc che affronteranno la sfida?. Come si svolgeranno le quattro fasi della competizione tra i Comuni?. Perché la figura del Beato Bertrando è centrale in questo ritorno?. Quali enti parteciperanno alla finalissima per decidere il vincitore?.? In Breve Evento previsto per domenica 7 giugno 2026 in Via Mercatovecchio a Udine.. Le sfide prevedono quattro fasi tra le 17:00 e la finalissima delle 19:00.. Concorrenti divisi tra fazioni storiche Talian e Todesc ispirate alla Torre dell'Orologio.. Partecipano realtà come il Circolo Universitario Friulano Academie dal Friûl e l'ARLeF.. Il Fogolâr Civic di Udin organizza il nuovo Pali di Jugn domenica 7 giugno 2026 a Udine, con una sfida cavalleresca che coinvolgerà Comuni e associazioni in Via Mercatovecchio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine, torna il Pali di Jugn: sfida tra fazioni e comuni nel 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rinnovata olimpiade cavalleresca udinese e friulana: ecco il nuovo “Pali di Jugn” del Fogolâr Civic di UdinUna cordata di volontariato culturale spontaneo rivisita a Udine i Palii e le giostre dell’anniversario del Beato Bertrando, storico patrono di... Comizio Vannacci nel veronese: caos e scontri tra fazioni opposteSabato 11 aprile, intorno a mezzogiorno, la zona di San Martino Buon Albergo è stata teatro di forti frizioni durante la presentazione dell’ala...