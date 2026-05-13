Rinnovata olimpiade cavalleresca udinese e friulana | ecco il nuovo Pali di Jugn del Fogolâr Civic di Udin
A Udine e nella regione friulana, un gruppo di volontari ha deciso di rinnovare la tradizione delle olimpiadi cavalleresche e delle giostre legate alla celebrazione del Beato Bertrando, patrono di civica concordia. Sono stati realizzati nuovi “Pali di Jugn” per commemorare l’anniversario del santo, coinvolgendo la comunità locale in un’iniziativa spontanea e culturale. La rievocazione mira a mantenere vivo il patrimonio storico e tradizionale della zona.
Una cordata di volontariato culturale spontaneo rivisita a Udine i Palii e le giostre dell’anniversario del Beato Bertrando, storico patrono di civica concordia in un Friuli sempre dilaniato dal seme della divisione. Ecco la versione italiana del testo della locandina con il programma del “Pali.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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