Rinnovata olimpiade cavalleresca udinese e friulana | ecco il nuovo Pali di Jugn del Fogolâr Civic di Udin

A Udine e nella regione friulana, un gruppo di volontari ha deciso di rinnovare la tradizione delle olimpiadi cavalleresche e delle giostre legate alla celebrazione del Beato Bertrando, patrono di civica concordia. Sono stati realizzati nuovi “Pali di Jugn” per commemorare l’anniversario del santo, coinvolgendo la comunità locale in un’iniziativa spontanea e culturale. La rievocazione mira a mantenere vivo il patrimonio storico e tradizionale della zona.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui