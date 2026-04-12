Comizio Vannacci nel veronese | caos e scontri tra fazioni opposte

Sabato 11 aprile, nella zona di San Martino Buon Albergo, si sono verificati scontri tra gruppi opposti durante l’evento di presentazione dell’ala veronese del movimento Futuro nazionale. La manifestazione si è svolta intorno a mezzogiorno, attirando numerosi attivisti e manifestanti, con momenti di tensione tra le fazioni coinvolte. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire l’ordine pubblico.

Sabato 11 aprile, intorno a mezzogiorno, la zona di San Martino Buon Albergo è stata teatro di forti frizioni durante la presentazione dell’ala veronese del movimento Futuro nazionale. L’evento, tenutosi presso la struttura denominata La Fabbrica in Pedavana, ha la partecipazione di diverse centinaia di persone e l’intervento dell’eurodeputato Roberto Vannacci, accompagnato da figure politiche locali come il consigliere regionale Stefano Valdegamberi, Andrea Bacciga, Andrea Bassi e il sindaco di San Mauro di Saline Luciano Alberti. Scontri tra fazioni e accuse di intimidazione al presidio. La manifestazione ha subito una forte interferenza da parte degli attivisti della Rete Tumulto Pride, che avevano organizzato una strategia volta a boicottare l’incontro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Comizio Vannacci nel veronese: caos e scontri tra fazioni opposte Risse e scontri tra le opposte fazioni, in arrivo una pioggia di Daspo urbaniLa Spezia, 12 aprile 2026 – I provvedimenti sarebbero poco meno di una decina: alcuni già notificati, altri in procinto di essere consegnati ai... Morto in Libia il figlio di Gheddafi, Saif al-Isam, durante i scontri tra fazioni armate nel Paese.Il figlio prediletto del colonnello Muammar Gheddafi, Saif al-Islam, è stato ucciso in Libia durante scontri tra milizie armate nella città di Zintan.