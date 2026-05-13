Udine encomio per i 3 agenti che fermarono il rapinatore ad agosto

A Udine, tre agenti sono stati premiati per aver arrestato un rapinatore nel mese di agosto. In pochi minuti, sono riusciti a rintracciare e fermare il sospettato, evitando che potesse dileguarsi. I funzionari coinvolti nell’intervento sono stati riconosciuti ufficialmente per l’efficacia e la prontezza dimostrata durante l’operazione. La cerimonia si è svolta alla presenza delle autorità locali.

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