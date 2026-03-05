Cassiera riconosce nell’ex compagno il rapinatore che punta l’arma e lo chiama per nome | ‘Pensavo ad uno scherzo’

Durante una tentata rapina all’Eurospin di Lomazzo, una cassiera ha riconosciuto l’uomo che le puntava l’arma come l’ex compagno, chiamandolo per nome e dicendo: “Pensavo fosse uno scherzo”. Il tentativo di rapina, apparentemente vicino al successo, è stato interrotto da questo riconoscimento e dall’intervento immediato della donna. La scena si è svolta nel supermercato, attirando l’attenzione dei presenti.

Un gesto istintivo, quasi incredibile, ha mandato all’aria una rapina che sembrava ormai compiuta.Lunedì 3 marzo, all’interno del supermercato Eurospin di Lomazzo, un uomo di circa trent’anni ha tentato di farsi consegnare l’incasso minacciando una cassiera con quella che sembrava una pistola. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, il giovane è entrato nel punto vendita come un normale cliente. Poi si è diretto verso una delle casse, dove improvvisamente ha afferrato la dipendente per i capelli e le ha puntato contro l’arma. La richiesta era chiara: consegnare subito il denaro contenuto nel registratore di cassa. La tensione nel supermercato era altissima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

