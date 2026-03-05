Durante una tentata rapina all’Eurospin di Lomazzo, una cassiera ha riconosciuto l’uomo che le puntava l’arma come l’ex compagno, chiamandolo per nome e dicendo: “Pensavo fosse uno scherzo”. Il tentativo di rapina, apparentemente vicino al successo, è stato interrotto da questo riconoscimento e dall’intervento immediato della donna. La scena si è svolta nel supermercato, attirando l’attenzione dei presenti.

Un gesto istintivo, quasi incredibile, ha mandato all’aria una rapina che sembrava ormai compiuta.Lunedì 3 marzo, all’interno del supermercato Eurospin di Lomazzo, un uomo di circa trent’anni ha tentato di farsi consegnare l’incasso minacciando una cassiera con quella che sembrava una pistola. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della stazione locale, il giovane è entrato nel punto vendita come un normale cliente. Poi si è diretto verso una delle casse, dove improvvisamente ha afferrato la dipendente per i capelli e le ha puntato contro l’arma. La richiesta era chiara: consegnare subito il denaro contenuto nel registratore di cassa. La tensione nel supermercato era altissima. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Cassiera riconosce nell’ex compagno il rapinatore che punta l’arma e lo chiama per nome: ‘Pensavo ad uno scherzo’

Cassiera riconosce l’ex compagno di classe e sventa la rapina all’EurospinPrevenzione, diagnosi precoce e cure più coordinate per chi soffre di diabete e obesità.

Herbert Ballerina, la confessione su Zalone: "Pensavo fosse uno scherzo"Tra i tanti big dello spettacolo con cui Herbert Ballerina ha lavorato c'è anche Checco Zalone.

Una raccolta di contenuti su Cassiera riconosce.

Temi più discussi: Cassiera riconosce l’ex compagno di classe e sventa la rapina all’Eurospin; Tenta una rapina all’Eurospin di Lomazzo, ma la cassiera lo riconosce: era un suo ex compagno di scuola; Tentata rapina all'Eurospin di Lomazzo: la cassiera blocca l’ex compagno di scuola; Tentata rapina al supermercato di Lomazzo, cassiera riconosce il rapinatore e lo fa fermare: era l'ex compagno di scuola.

Cassiera riconosce il rapinatore: «Sei il mio compagno di scuola»Lomazz, colpo fallito all’Eurospin, denunciato un trentenne del posto. Rintracciato a casa, come arma aveva usato un accendino a forma di pistola ... laprovinciadicomo.it

Tenta una rapina all’Eurospin di Lomazzo, ma la cassiera lo riconosce: era un suo ex compagno di scuolaL’uomo, vistosi scoperto, è fuggito ma, grazie alla descrizione fornita dalla donna, è stato poi raggiunto a casa e denunciato per il reato di tentata rapina ... laprovinciadicomo.it

I più letti di ieri: cassiera riconosce rapinatore e sventa rapina, addio a Pasquale Presti e x.com

@larepubblica Ha tentato una rapina in un supermercato ma la cassiera era una sua ex compagna di scuola che lo ha riconosciuto e fatto identificare. È successo all’Eurospin di Lomazzo (Como) dove un uomo di circa 30 anni ha fatto irruzione per cercare di - facebook.com facebook