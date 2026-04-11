Il Volo | Il concerto di Natale registrato ad agosto? Criticati per una cosa che succede ovunque

Il Volo ha commentato di recente la polemica nata intorno al loro concerto di Natale, registrato ad agosto in Sicilia. Durante un’intervista con un noto conduttore, il trio ha spiegato che questa pratica, comune in molte produzioni, ha suscitato critiche che ritengono siano ingiuste. La discussione ha attirato l’attenzione sui metodi di registrazione e sulla percezione pubblica di eventi televisivi e musicali.

Il trio torna su una delle notizie televisive più curiose degli ultimi anni, parlando con Cattelan del famoso concerto di Natale registrato ad agosto alla Valle dei Templi. Piero Barone: "La notte di Natale io voglio stare a casa, non in concerto. Succede anche in America".🔗 Leggi su Fanpage.it Sal Da Vinci Stasera che sera è in diretta o registrato il concerto di Canale 5: quando è stato registrato ?Sal Da Vinci Stasera che sera è in diretta o registrato il concerto di Canale 5 ? Sabato 14 marzo, in prima serata su Canale 5, andrà in onda il... Valentina torna ad Amici 25 dopo una settimana, è la prima volta che succede: “Voglio arrivare alla fine”Valentina Pesaresi ha deciso di tornare ad Amici 25 dopo una settimana lontana per chiarire alcuni dubbi sul suo percorso. Il Volo, Incanto di Natale, Live in Sofia 2025