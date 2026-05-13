Le autorità ucraine hanno emesso un'allerta riguardo a un piano russo che prevede l'uso di droni e missili contro obiettivi strategici nel paese. La strategia include attacchi coordinati su centri vitali, con l’obiettivo di mettere sotto pressione le difese ucraine. Si stanno monitorando attentamente le infrastrutture considerate critiche, che potrebbero essere bersaglio di questa seconda ondata di attacchi.

? Domande chiave Come funzionerà la tattica russa per sovraccaricare le difese ucraine? Quali infrastrutture critiche sono nel mirino della seconda ondata? Perché i droni precedono i missili balistici in questo piano? Cosa accadrà alle reti energetiche dopo il superamento della difesa??? In Breve Prima ondata con droni per sovraccaricare le difese aeree ucraine. Seconda fase con missili balistici e da crociera su imprese energetiche. Obiettivo paralizzare gestione civile e complesso militare-ind .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ucraina, allerta: piano russo con droni e missili su centri vitali

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Ucraina, anziana in fuga dal fuoco russo: salvata da un drone terrestre

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