Ucraina attacco aereo russo su Kharkiv Missili balistici e droni

Nella notte, Kharkiv è stata colpita da un attacco aereo. Missili balistici e droni sono stati impiegati durante l’operazione. Le esplosioni hanno svegliato la città, causando danni e timori tra i residenti. Gli eventi si sono svolti senza interruzioni, mentre le autorità stanno monitorando la situazione. La notte si è conclusa con questa scena di tensione.

A Kharkiv, in Ucraina, il racconto dell’attacco aereo lanciato nella notte da parte delle forze armate russe. Missili balistici e droni hanno colpito la città, ma anche altre zone del paese. In collegamento l’inviato Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

