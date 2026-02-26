Ucraina attacco aereo russo su Kharkiv Missili balistici e droni

Nella notte, Kharkiv è stata colpita da un attacco aereo. Missili balistici e droni sono stati impiegati durante l’operazione. Le esplosioni hanno svegliato la città, causando danni e timori tra i residenti. Gli eventi si sono svolti senza interruzioni, mentre le autorità stanno monitorando la situazione. La notte si è conclusa con questa scena di tensione.

A Kharkiv, in Ucraina, il racconto dell'attacco aereo lanciato nella notte da parte delle forze armate russe. Missili balistici e droni hanno colpito la città, ma anche altre zone del paese.