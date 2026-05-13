Condanna all'ergastolo Jashandeep Badhan | uccise Sara Centelleghe colpendola 77 volte con un paio di forbici

Il tribunale ha condannato all'ergastolo Jashandeep Badhan, ventenne accusato dell'omicidio di una ragazza di 18 anni avvenuto a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Secondo le ricostruzioni, la vittima è stata colpita con 77 fendenti utilizzando un paio di forbici. La sentenza arriva al termine di un procedimento giudiziario che ha portato alla luce i dettagli dell'aggressione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui