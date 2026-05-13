Condanna all'ergastolo Jashandeep Badhan | uccise Sara Centelleghe colpendola 77 volte con un paio di forbici

Da fanpage.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale ha condannato all'ergastolo Jashandeep Badhan, ventenne accusato dell'omicidio di una ragazza di 18 anni avvenuto a Costa Volpino, in provincia di Bergamo. Secondo le ricostruzioni, la vittima è stata colpita con 77 fendenti utilizzando un paio di forbici. La sentenza arriva al termine di un procedimento giudiziario che ha portato alla luce i dettagli dell'aggressione.

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È stato condannato all'ergastolo Jashandeep Badhan, il ventenne accusato dell'omicidio della 18enne Sara Centelleghe a Costa Volpino (Bergamo), uccisa con 77 colpi di forbici.🔗 Leggi su Fanpage.it

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