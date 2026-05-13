Uccise il rivale per una ragazza | ora il killer di Cornelia posta video su TikTok dal carcere

Un uomo condannato per aver ucciso un rivale legato a una ragazza ha iniziato a condividere video su TikTok dal carcere. Tra i contenuti pubblicati, c’è un video in cui utilizza la musica di Baby Gang, con una frase che dice: “Ho un problema, che non sistema”. Il video ha attirato l’attenzione di utenti e autorità, sollevando discussioni sulla presenza di detenuti sui social media.

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