Uccise il rivale per una ragazza | ora il killer di Cornelia posta video su TikTok dal carcere
Un uomo condannato per aver ucciso un rivale legato a una ragazza ha iniziato a condividere video su TikTok dal carcere. Tra i contenuti pubblicati, c’è un video in cui utilizza la musica di Baby Gang, con una frase che dice: “Ho un problema, che non sistema”. Il video ha attirato l’attenzione di utenti e autorità, sollevando discussioni sulla presenza di detenuti sui social media.
La musica di sottofondo è quella di 'Problema' di Baby Gang. Nel tempo della canzone c'è una frase eloquente: “Ho un problema, che non sistema. Pugnalarti alla schiena”. Il brano fa da cornice a uno dei video postati da TikTok da M.H.. Immagini filmate e registrate dal carcere di Regina Coeli. In.🔗 Leggi su Romatoday.it
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