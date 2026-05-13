Uccise il rivale per una ragazza | ora il killer di Cornelia posta video su TikTok dal carcere

Da romatoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo condannato per aver ucciso un rivale legato a una ragazza ha iniziato a condividere video su TikTok dal carcere. Tra i contenuti pubblicati, c’è un video in cui utilizza la musica di Baby Gang, con una frase che dice: “Ho un problema, che non sistema”. Il video ha attirato l’attenzione di utenti e autorità, sollevando discussioni sulla presenza di detenuti sui social media.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La musica di sottofondo è quella di 'Problema' di Baby Gang. Nel tempo della canzone c'è una frase eloquente: “Ho un problema, che non sistema. Pugnalarti alla schiena”. Il brano fa da cornice a uno dei video postati da TikTok da M.H.. Immagini filmate e registrate dal carcere di Regina Coeli. In.🔗 Leggi su Romatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Da serial killer a star dei social: il mostro condannato a 99 anni ora guadagna su TikTok raccontando i suoi omicidiChi è Marius Csampar, il serial killer rumeno diventato influencer? Dalla cronaca nera ai social network.

Ucciso a coltellate dal rivale in amore, condanna bis per il killerLa Corte d'Assise d'Appello partenopea ha validato la pena a 23 anni di reclusione per Paolo Scarano reo confesso dell'omicidio di Paolo Menditto La...

Temi più discussi: Accoltellò il rivale per ucciderlo; Giustizia il rivale davanti all’asilo, sconto di pena: 16 anni al killer; Omicidio Tufano, condannato l'unico maggiorenne del gruppo rivale; Omicidio Tufano, condannato l'unico maggiorenne del gruppo rivale.

uccise il rivale perFece uccidere il rivale davanti a un asilo a Magliana: pena ridotta per mandanti e killer, vicini al clan SeneseLa Corte d'Appello non ha riconosciuto l'aggravante mafiosa per l'omicidio di Andrea Gioacchini, detto Barbetta, ucciso a colpi di pistola il 10 gennaio ... fanpage.it

uccise il rivale perIrruzione in casa e spari per uccidere rivali, quattro persone arrestateNella notte tra il 7 e l’8 aprile 2025, un gruppo armato ha fatto irruzione in un’abitazione di Follonica con l’obiettivo di colpire alcuni rivali ... gonews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web