Ucciso a coltellate dal rivale in amore condanna bis per il killer

La Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha confermato una condanna di 23 anni di reclusione nei confronti di un uomo di 37 anni di Casal di Principe, riconosciuto colpevole dell’omicidio di un 56enne avvenuto in un contesto di rivalità amorosa. L’uomo, ex militare, si è dichiarato reo del delitto e la condanna è stata emessa senza l’aggravante della crudeltà.

La Corte d'Assise d'Appello partenopea ha validato la pena a 23 anni di reclusione per Paolo Scarano reo confesso dell'omicidio di Paolo Menditto La prima sezione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli ha inflitto 23 anni di reclusione con l’esclusione dell’aggravante della crudeltà a Paolo Scarano, ex militare 37enne di Casal di Principe, killer reo confesso dell’efferato delitto del 56enne Paolo Menditto, assassinato nel suo appartamento al primo piano di una delle palazzine popolari del rione "Unrra Casas" di via Filippo Saporito ad Aversa. Confermata l’aggravante della premeditazione. E’ stata quindi confermata la pena... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Ucciso a coltellate dal rivale in amore, condanna bis per il killer Articoli correlati Ucciso dal rivale in amore. L’incontro con l'ex fidanzata, gli spari, la telefonata: “Sono stato io”Arezzo, 22 marzo 2026 – Quattro volanti della polizia, un’ambulanza, l’auto medica, il camion dei vigili del fuoco e una serie di macchine della... Leggi anche: Bologna, capotreno ucciso a coltellate: identificato il presunto killer, è fuggito a Milano Contenuti utili per approfondire Ucciso a coltellate dal rivale in amore... Temi più discussi: Ancora un femminicidio, uccisa dal marito a coltellate; Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate in casa. Arrestato il marito; Femminicidio a Bergamo, donna uccisa a coltellate in casa: arrestato il marito; Bergamo, Valentina Sarto uccisa a coltellate dal marito: sei mesi di matrimonio tra urla e minacce. Ucciso a coltellate dal rivale in amore, condanna bis per il killerLa Corte d'Assise d'Appello partenopea ha validato la pena a 23 anni di reclusione per Paolo Scarano reo confesso dell'omicidio di Paolo Menditto ... casertanews.it Donna uccisa a coltellate dal marito: il corpo trovato in casaIl delitto è avvenuto in un'abitazione a Bergamo: la vittima è una donna di 41 anni. Arrestato il marito: ancora da chiarire il movente ... today.it #Napoli, convalidato l’arresto di Giorgio Guarino: il 34enne è accusato di duplice omicidio stradale dopo aver investito e ucciso due donne a corso Garibaldi. Era alla guida sotto effetto di alcol e droga. - facebook.com facebook È stata assolta in appello la ragazza accusata insieme al padre di aver ucciso la madre e i fratelli nel 2024 in Sicilia x.com