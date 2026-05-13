Omicidio Alessandro Ambrosio al via il processo | Marin Jelenic in aula

Questa mattina si è aperto a Bologna il processo nei confronti di Marin Jelenic, il 36enne croato accusato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio. L'udienza si è svolta nell'aula della Corte d’Assise, con il giudice Pasquale Liccardo che presiede il procedimento. In aula erano presenti le parti coinvolte e le persone chiamate a testimoniare. La sessione è durata diverse ore, durante le quali sono stati ascoltati alcuni testimoni.

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Si è aperto questa mattina, nell’aula della Corte d’Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, il processo a carico di Marin Jelenic, il 36enne croato accusato dell'omicidio di Alessandro Ambrosio. Il capotreno 34enne fu accoltellato a morte lo scorso 5 gennaio in un’area.🔗 Leggi su Bolognatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Processo omicidio capotreno al via, Jelenic sorride in aulaBologna, 13 maggio 2026 - Via al processo per Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso in stazione nel pomeriggio del 5 gennaio scorso. Omicidio Carbonaro: i genitori urlano in aula, fissato il processoIl tribunale di Aversa-Napoli Nord ha emesso il rinvio a giudizio nei confronti di Alessio Tucci, un giovane di 19 anni accusato dell’omicidio di... Temi più discussi: Omicidio del capotreno. La difesa choc di Jelenic: Ho un alibi, non c’entro; Omicidio del capotreno: domani al via il processo a Marin Jelenic; Fermato a Desenzano il presunto omicida del capotreno Ambrosio; Omicidio del capotreno, l’avvocato della famiglia: aggredito per ritorsione. Dal Texas al Cpr e al carcere di Torino, presunto killer chiede protezione reddit Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, iniziato il processo a Marin Jelenic: il sorriso in aula dell'imputatoÈ cominciato questa mattina, davanti alla Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno 34enne accoltellato a mor ... corrieredibologna.corriere.it Omicidio capotreno, al via il processo per la morte di Alessandro Ambrosio(ANSA) - BOLOGNA, 13 MAG - E' cominciato questa mattina, davanti alla Corte d'Assise di Bologna, presieduta dal giudice Pasquale Liccardo, il processo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotre ... msn.com