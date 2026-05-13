Omicidio capotreno di Bologna al via il processo | l'avvocato di Jelenic chiede la perizia psichiatrica

A Bologna è iniziato il processo per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto alcuni mesi fa. L’imputato, un uomo di 36 anni, è presente in aula mentre l’avvocato difensore ha richiesto una perizia psichiatrica. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha portato alla discussione sulla diagnosi psichiatrica dell’uomo. La Corte dovrà ora decidere sulle modalità procedurali e sulle eventuali misure per la difesa.

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Al via a Bologna il processo per l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio. Imputato il 36enne Marin Jelenic per il quale è stata chiesta la perizia psichiatrica ma il pm si oppone: "Non ci sono evidenze di trattamenti psichiatrici".🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Processo omicidio capotreno al via, Jelenic sorride in aulaBologna, 13 maggio 2026 - Via al processo per Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso in stazione nel pomeriggio del 5 gennaio scorso. Omicidio del capotreno. Jelenic, inchiesta chiusa. La Procura chiede il giudizio immediatoGabrielli Omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, la Procura ha chiuso le indagini e chiesto il giudizio immediato per Marin Jelenic, 36 anni,... Temi più discussi: Omicidio del capotreno. La difesa choc di Jelenic: Ho un alibi, non c’entro; Omicidio del capotreno a Bologna: Jelenic non risponde al Gip; Omicidio del capotreno: domani al via il processo a Marin Jelenic; Omicidio del capotreno, l’avvocato della famiglia: aggredito per ritorsione. Uno Bianca, Procura di Bologna farà accertamenti sulla morte di Pietro Gugliotta reddit Omicidio capotreno di Bologna, al via il processo: l’avvocato di Jelenic chiede la perizia psichiatricaAl via il processo per la morte di Alessandro Ambrosio, il capotreno di Bologna. Sul banco degli imputati c'è Marin Jelenic, 36enne croato che al momento dell'omicidio era destinatario di un foglio di ... fanpage.it Omicidio capotreno, il legale di Jelenic chiede una perizia psichiatricaL'avvocato Christian Di Nardo, difensore dell'imputato Marin Jelenic, ha chiesto alla Corte d'Assise di Bologna di disporre una perizia psichiatrica per il suo assistito. (ANSA) ... ansa.it