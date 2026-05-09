Petardi allo stadio Scattano due Daspo

Durante la partita di calcio tra Bastia e Narnese, alcuni petardi sono stati lanciati dagli spalti. In seguito a questi episodi, il Questore ha emesso due provvedimenti di Daspo nei confronti di due giovani di 25 e 21 anni, tifosi della squadra ospite. I divieti sono stati applicati per prevenire ulteriori comportamenti violenti o pericolosi in occasione di eventi sportivi.

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BASTIA UMBRA – Avevano lanciato alcuni petardi durante la partita di calcio Bastia – Narnese, il Questore ha emesso un Daspo nei confronti di due giovani di 25 e di 21 anni, tifosi della squadra ospite. I due, pertanto, non potranno accedere, su tutto il territorio Nazionale, rispettivamente per 5 anni e un anno, ai luoghi in cui si svolgano manifestazioni calcistiche, a prescindere dal fatto che le stesse riguardino formazioni iscritte a campionati professionistici o dilettantistici. Il personale della Polizia di Stato di Assisi, a seguito di accertamenti, ha denunciato i due tifosi che, lo scorso 26 aprile, nello stadio "Carlo degli...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Petardi allo stadio. Scattano due Daspo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX 10 nuovi BOTTI da STADIO: ho trovato un FUMOGENO da 240g ASSURDO! Notizie correlate Lanciano petardi durante la partita: per due tifosi di Narni scattano i DaspoBastia Umbra, 8 maggio 2026 - Avevano lanciato petardi in campo, di cui uno finito nella gradinata degli ospiti. Bologna-Aston Villa, violenze allo stadio: due Daspo per tifosi inglesiDopo gli episodi di violenza avvenuti durante la sfida di Europa League Bologna-Aston Villa, il questore di Bologna, gaetano Bonaccorso, ha emesso... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Petardi allo stadio. Scattano due Daspo; Tensioni allo stadio di Bastia Umbra, tifosi lanciano petardi verso l'area di gioco: il provvedimento; Lanciano petardi durante la partita di calcio Bastia - Narnese: scatta il daspo per due tifosi; Petardi allo stadio durante Bastia-Narnese, Daspo per due tifosi ospiti. Lanciano petardi durante la partita: per due tifosi di Narni scattano i DaspoSi tratta di un 25enne e di un 21enne. I fatti risalgono al 26 aprile in occasione della partita di calcio, disputata allo stadio Carlo degli Esposti di Bastia Umbra valevole per il campionato di Ec ... lanazione.it Tensioni allo stadio di Bastia Umbra, tifosi lanciano petardi verso l'area di gioco: il provvedimentoDue tifosi della Narnese denunciati e colpiti da DASPO per accensione e lancio di petardi durante una partita a Bastia Umbra. virgilio.it Scontri tra tifosi e polizia a fine partita, lancio di petardi e fumogeni. Scoppia l’ira degli ultrà adriatici dopo la retrocessione x.com