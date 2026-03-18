Aggressione durante Avellino-Juve Stabia scattano due Daspo

Durante la partita tra Avellino e Juve Stabia, si sono verificati episodi di aggressione che hanno portato all’emissione di due provvedimenti di Daspo da parte della Polizia di Stato di Avellino. I divieti di accesso allo stadio sono stati rivolti a due tifosi residenti nella provincia, rispettivamente per due e cinque anni. Gli agenti hanno agito in risposta ai comportamenti violenti dei sostenitori coinvolti.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino ha emesso nei confronti di altrettanti tifosi residenti in questa provincia, rispettivamente della durata di anni 2 ed anni 5. Per uno dei destinatari, già sottoposto in passato ad analoghi provvedimenti, è stata altresì disposta la prescrizione dell’obbligo di presentazione alla P.G. in occasione delle manifestazioni sportive, per la durata di anni 5. In particolare, i provvedimenti scaturiscono a seguito di un’aggressione posta in essere dai due tifosi irpini nei confronti di un addetto al punto ristoro del “Settore Curva Sud” dello stadio “Partenio-Lombardi” di Avellino, in occasione della gara dello scorso 28 febbraio “U. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggressione durante Avellino-Juve Stabia, scattano due Daspo Articoli correlati Aggressione ai tifosi dell’Avellino: la Questura di Bari emette nuovi DaspoBARI – La Questura di Bari, come riferiscono i colleghi di Bari Today, ha disposto due nuovi Daspo nei confronti di persone coinvolte... Rissa tra due gang con bastoni e sedie: scattano 11 daspo Willy di due anniPerugia, 19 febbraio 2026 - Scatta il "Daspo Willy" di due anni per 11 giovani di origini macedoni, albanese e romena, di età compresa tra i 19 e 31... Né vincitori né vinti nel DERBY: Avellino-Juve Stabia 0-0 | Serie BKT | DAZN Highlights Una selezione di notizie su Aggressione durante Avellino Juve... Daspo per due tifosi avellinesi dopo aggressione allo stadio Partenio-LombardiDue tifosi irpini sono stati colpiti da provvedimenti di Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive (Daspo) emessi dalla Polizia di Stato di Avellino, a seguito di un episodio di violenza ... irpiniaoggi.it Avellino-Juve Stabia, il derby della prudenza: equilibrio e zero retiPrima interna per Davide Ballardini, Abate torna in Irpinia. La classifica resta invariata nelle distanze tra le due squadre ... today.it