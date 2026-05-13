Uberto Pasolini ospite al SalinaDocFest | Itaca – Il ritorno film manifesto della XX edizione dedicata alle Odissee contro la guerra

Il mito di Ulisse torna a Salina come chiave di lettura del presente, tra guerra, ritorni impossibili e identità spezzate. A guidare questa riflessione sarà Uberto Pasolini, ospite della XX edizione del SalinaDocFest, che gli assegnerà il Premio SDF Odissee e ha scelto il suo film Itaca – Il.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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