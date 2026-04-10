Marguerite Yourcenar e Marguerite Duras | una serata dedicata alle scrittrici francesi del XX secolo con la professoressa Signani

Mercoledì 15 aprile alle 20,30, presso la Libreria Mondadori Bookstore, si terrà un evento dedicato alle scrittrici francesi del XX secolo. L'incontro sarà condotto dalla professoressa Signani e si concentrerà su Marguerite Yourcenar e Marguerite Duras, autrici di rilievo in quel periodo. La serata offrirà un approfondimento sulla produzione letteraria di entrambe, con letture e analisi di alcuni loro scritti.

Mercoledì 15 aprile alle 20,30 la Libreria Mondadori Bookstore ospiterà un incontro dedicato alle scrittrici francesi del XX secolo tra le quali Marguerite Yourcenar e Marguerite Duras. A guidare la serata sarà ancora una volta la professoressa Serena Signani, che accompagnerà il pubblico in un. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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Conrad e le sue lettere con Marguerite Poradowska: l'incontro in M9In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta...

Temi più discussi: Autrici del '900: Marguerite Yourcenar - Fiera dei Librai - eventi; Novelle orientali Il libro più affascinante di Yourcenar sul mito e l’Oriente; Lina Sastri in Maria Maddalena o Della Salvezza in Sala Umberto; Lina Sastri è Maria Maddalena, dolore e salvezza nel segno della Yourcenar.

Yourcenar stregata da Piranesi Così nacquero le Memorie di Adriano Le incisioni ispiratrici: guardaNel 1941, a New York, in un negozio di colori Marguerite Yourcenar comprò quattro stampe di Giovan Battista Piranesi. Una di queste raffigurava la Cappella di Canopo di Villa Adriana dove, nel XVIII ... corriere.it

Novelle orientali Il libro più affascinante di Yourcenar sul mito e l’OrienteNovelle orientali di Marguerite Yourcenar è un viaggio tra mito e cultura: racconti che uniscono Oriente e Occidente e parlano ancora al nostro presente. libreriamo.it

«Fu subito dopo la prima visita a villa Adriana, che Marguerite Yourcenar si decise a scrivere un romanzo sull'imperatore. Lo aveva pensato in forma di dialogo. Trascorse così un paio di anni a leggere i testi della biblioteca del successore di Traiano. Continuò - facebook.com facebook

"Romulus Aeternae nondum formaverat Urbis moenia" -Albius Tibullus (c. 55-19-18 a. C.). Elegie [...] Roma vivrà, Roma non perirà che con l'ultima città degli uomini". -Marguerite Yourcenar. Memorie di Adriano. @racic_visnja "Roma Città Eterna" SPECTAC x.com