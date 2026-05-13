Secondo un rappresentante dell’Unione Europea Trasporti, non ci sono preoccupazioni riguardo alla stagione estiva, con i flussi turistici europei che si mantengono stabili e leggermente in aumento. Le previsioni indicano che non ci saranno cancellazioni di massa di viaggi o vacanze e che il settore turistico si presenta in buone condizioni. La situazione complessiva appare favorevole rispetto agli anni precedenti.

Nessun allarme per la stagione turistica alle porte e, anzi, segnali complessivamente positivi sul fronte dei flussi europei. È questo il quadro tracciato dal commissario europeo ai Trasporti Apostolos Tzitzikostas, intervenuto in conferenza stampa a Bruxelles e interpellato sull’eventuale impatto della crisi energetica collegata alle tensioni internazionali, in particolare alla guerra in Iran. “Rispetto all’imminente stagione turistica, voglio essere del tutto chiaro: dopo aver parlato con operatori del settore turistico in tutta Europa, non vi è alcun segnale di cancellazioni di massa”, ha dichiarato Tzitzikostas, cercando di rassicurare mercati e operatori del comparto travel, che nelle ultime settimane avevano manifestato alcune preoccupazioni legate all’instabilità geopolitica e ai possibili riflessi sui costi energetici.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Tzitzikostas (Ue Trasporti): “Nessuna cancellazione di massa per l’estate, turismo stabile e in lieve crescita”

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