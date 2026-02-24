Economia Toscana Pil in lieve crescita +0,8% trainato da turismo ed export Giani | Luci e ombre ma segnali incoraggianti

Il rapporto Irpet rivela che l’economia toscana ha registrato una crescita dello 0,8% nel primo trimestre, grazie all’aumento di turisti e alle esportazioni. La causa principale deriva dall’incremento del settore turistico e delle vendite all’estero, che hanno contribuito a sostenere il Pil. Giani sottolinea come ci siano luci e ombre, ma segnali positivi emergono in settori chiave. La regione si confronta con un quadro globale difficile e imprevedibile.

L'analisi del rapporto Irpet sulla salute dell'economia regionale: persiste la crisi del manifatturiero e della moda che, nel terzo trimestre, fa comunque segnare una speranzosa inversione di tendenza Un’economia che tiene ed è in lieve crescita, in un quadro globale più che mai incerto e instabile. La consueta analisi di inizio anno, fornita dal rapporto Irpet sull’economia toscana presentato ieri, lunedì 23 febbraio, a Palazzo Strozzi Sacrati, restituisce l’immagine di una regione con un Pil con segno più (+0,8%), una produzione industriale invece in calo (-1,8%) ma con segni di ripresa, un export trainato dalla farmaceutica (e con incoraggianti rialzi per la moda), un settore turistico che mantiene il segno più sia nella componente straniera che in quella nazionale, e un mercato del lavoro anch’esso caratterizzato da una crescita lenta. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Economia toscana, timidi segnali di ripresa. Export e moda in risalitaL’economia toscana mostra segnali di miglioramento grazie all’aumento delle esportazioni e alla crescita del settore moda.

Economia italiana, crescita debole a fine 2025 tra luci e ombreA fine 2025, l’economia italiana mostra segnali di moderata crescita, con il PIL in leggero aumento.

