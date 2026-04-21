Il commissario europeo ai Trasporti ha dichiarato che i passeggeri coinvolti in voli cancellati a causa di una carenza di carburante non potranno ricevere un risarcimento. Invece, potranno richiedere soltanto il rimborso del biglietto o la riprogrammazione gratuita del volo, a condizione che siano gestiti dalla compagnia aerea interessata. Questa decisione si applica alle cancellazioni dovute a problemi di carburante.

I passeggeri dei voli cancellati a causa della carenza di carburante non avranno diritto ad alcun risarcimento ma solo al rimborso del prezzo del biglietto o alla riprogrammazione gratuita, a carico della compagnia, del viaggio su un altro volo. A fare chiarezza sulle conseguenze della guerra di Stati Uniti e Israele all’Iran sul trasporto aereo ci ha pensato oggi il commissario Ue Apostolos Tzitzikostas, a margine della riunione dei ministri dei Trasporti dell’Unione europea. La carenza fisica di carburante per aerei, ha spiegato il commissario greco, costituisce una “circostanza eccezionale” e pertanto non dà diritto ai passeggeri al risarcimento ma solo al rimborso del prezzo del biglietto.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il commissario Ue ai Trasporti Tzitzikostas: “Volo cancellato per carenza di carburante? Nessun risarcimento”

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