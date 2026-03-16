Nuove classi di concorso Istituti tecnici riunione rinviata a data da destinarsi D’Aprile UIL | Necessario fermarsi ci vuole un reale confronto

Una riunione prevista per discutere le nuove classi di concorso negli istituti tecnici è stata rinviata a data da destinarsi. La Uil Scuola Rua ha chiesto di posticipare l’attuazione della riforma e di avviare un confronto più approfondito con il mondo della scuola prima di procedere. La richiesta mira a garantire un dialogo più ampio e coinvolgente sul tema.

La Uil Scuola Rua chiede di rinviare l’attuazione della riforma degli istituti tecnici e di aprire un confronto più ampio con il mondo della scuola. A sostenerlo è il segretario generale Giuseppe D’Aprile, che torna a criticare l’impianto del provvedimento e le modalità con cui si sta procedendo alla sua applicazione. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Quadri orario nuovi Istituti Tecnici: dalle classi prime del 2026/27 Scienze sperimentali disciplina unica. Modifiche anche alle classi di concorso?Quadri orario dei nuovi Istituti Tecnici: il Ministero li ha pubblicati con allegati al Decreto recante la revisione dell'assetto ordinamentale degli... Rinviata a data da destinarsi l'apertura di Rocca delle CaminateRispetto a quanto comunicato mercoledì, viene illustrato in una nota, “sono stati riscontrati alcuni spazi del parco interessati da condizioni di... Approfondimenti e contenuti su Nuove classi Temi più discussi: Istituti tecnici: urgono la revisione delle classi di concorso e le linee guida; Riforma degli istituti tecnici, pubblicati i nuovi quadri orario: molta confusione nelle scuole. Si realizzano i tagli annunciati dalla FLC CGIL; Riforma Istituti Tecnici dalle classi prime del 2026/27, curricoli aggiornati alle competenze richieste dal sistema produttivo [LO SPECIALE]; Graduatorie GPS e GI: tutte le risposte ai dubbi più frequenti. Quadri orario nuovi Istituti Tecnici: dalle classi prime del 2026/27 Scienze sperimentali disciplina unica. Modifiche anche alle classi di concorso?Quadri orario dei nuovi Istituti Tecnici in vigore nelle classi prime dal 2026/27: per Scienze sperimentali attese le classi di concorso. orizzontescuola.it Riforma degli istituti tecnici, la nostra previsione sui tagli alle classi di concorso, la tabella comparativaLa Redazione di Informazionescuola.it ha provato a confrontare gli attuali assetti degli istituti tecnici con quelli nuovi. A rischiare saranno molte classi di concorso laboratoriali (ITP) ma anche ... informazionescuola.it # 30 CFU PER ABILITATI O SPECIALIZZATI SUL SOSTEGNO CON NUOVE CLASSI DI CONCORSO! ESAMI ENTRO SCIOGLIMENTO RISERVA GPS! **SITO WEB:** [[[[[[[[[[https://www.domenicocasamassima.it/30-cfu-per-abilitati.../](https://www.domenicocasa - facebook.com facebook