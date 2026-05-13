Tuttofood 2026 per il direttore del Giornale Cerno e il vice presidente Pasini accompagnati da Cellie una visita all’insegna dell’eccellenza italiana

Da ilgiornale.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la visita a tuttofood 2026, il direttore del Giornale Cerno e il vice presidente Pasini sono stati accompagnati da Cellie in un percorso tra le aziende italiane presenti. L’evento ha mostrato prodotti di alta qualità e tecnologie innovative del settore alimentare, con un focus sulla valorizzazione delle eccellenze italiane. La manifestazione ha riunito espositori provenienti da diverse regioni, offrendo un quadro completo delle novità e delle tradizioni del settore.

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Una visita all’insegna dell’eccellenza italiana, dell’innovazione e della valorizzazione del sistema agroalimentare nazionale quella compiuta oggi dal direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e dal vicepresidente Andrea Pasini a TuttoFood 2026, il grande appuntamento internazionale dedicato al food & beverage in corso a Rho Fiera Milano. Ad accompagnarli nel percorso tra i padiglioni della manifestazione è stato Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, realtà che guida l’organizzazione della kermesse e che negli ultimi anni ha trasformato TuttoFood in una piattaforma sempre più globale e strategica per il comparto agroalimentare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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