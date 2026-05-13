Tuttofood 2026 per Cerno e Pasini accompagnati da Cellie una visita all’insegna dell’eccellenza italiana
Durante tuttofood 2026, i rappresentanti di due aziende italiane hanno partecipato a una visita accompagnati da un assistente virtuale. La visita si è concentrata sulla promozione dei prodotti italiani di alta qualità, con attenzione alle novità del settore alimentare e alle tecniche innovative di produzione. L’evento ha visto la presenza di diversi operatori del settore e ha messo in luce le eccellenze del made in Italy nel contesto internazionale.
Una visita all’insegna dell’eccellenza italiana, dell’innovazione e della valorizzazione del sistema agroalimentare nazionale quella compiuta oggi dal direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e dal vicepresidente Andrea Pasini a TuttoFood 2026, il grande appuntamento internazionale dedicato al food & beverage in corso a Rho Fiera Milano. Ad accompagnarli nel percorso tra i padiglioni della manifestazione è stato Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, realtà che guida l’organizzazione della kermesse e che negli ultimi anni ha trasformato TuttoFood in una piattaforma sempre più globale e strategica per il comparto agroalimentare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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