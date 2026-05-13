Tuttofood 2026 per Cerno e Pasini accompagnati da Cellie una visita all’insegna dell’eccellenza italiana

Durante tuttofood 2026, i rappresentanti di due aziende italiane hanno partecipato a una visita accompagnati da un assistente virtuale. La visita si è concentrata sulla promozione dei prodotti italiani di alta qualità, con attenzione alle novità del settore alimentare e alle tecniche innovative di produzione. L’evento ha visto la presenza di diversi operatori del settore e ha messo in luce le eccellenze del made in Italy nel contesto internazionale.

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Una visita all’insegna dell’eccellenza italiana, dell’innovazione e della valorizzazione del sistema agroalimentare nazionale quella compiuta oggi dal direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e dal vicepresidente Andrea Pasini a TuttoFood 2026, il grande appuntamento internazionale dedicato al food & beverage in corso a Rho Fiera Milano. Ad accompagnarli nel percorso tra i padiglioni della manifestazione è stato Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, realtà che guida l’organizzazione della kermesse e che negli ultimi anni ha trasformato TuttoFood in una piattaforma sempre più globale e strategica per il comparto agroalimentare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tuttofood 2026, per Cerno e Pasini accompagnati da Cellie una visita all’insegna dell’eccellenza italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tuttofood 2026, una visita all’insegna dell’eccellenza italianaUna visita all’insegna dell’eccellenza italiana, dell’innovazione e della valorizzazione del sistema agroalimentare nazionale quella compiuta oggi... OroArezzo 2026, Rauti: “Arezzo capitale dell’eccellenza orafa italiana, simbolo del miglior Made in Italy”Arezzo, 11 maggio 2026 – OroArezzo 2026, Rauti: “Arezzo capitale dell’eccellenza orafa italiana, simbolo del miglior Made in Italy”. Argomenti più discussi: Tuttofood 2026, una visita all’insegna dell’eccellenza italiana; Tuttofood 2026 una visita all’insegna dell’eccellenza italiana. TuttoFood 2026: quattro giorni per il futuro dell'agroalimentare internazionaleEVENTI - Si è aperta questa mattina a Rho Fiera Milano la nuova edizione di TuttoFood 2026, la manifestazione agroalimentare italiana di respiro internazionale e leader nel Sud Europa. Alle 11.00, nel ... horecanews.it Pernigotti a Tuttofood 2026 tra nuove referenze e strategie per i mercati esteriPernigotti presenta a Tuttofood nuove praline e barrette al tiramisù e pistacchio. Spazio anche al brand Walcor e alle novità per le ricorrenze stagionali ... horecanews.it