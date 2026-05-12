Tuttofood 2026 una visita all’insegna dell’eccellenza italiana

Tuttofood 2026 si è svolto recentemente, offrendo un'ampia panoramica sui prodotti e le novità del settore alimentare italiano. La fiera ha visto la partecipazione di aziende provenienti da tutto il paese, presentando alimenti, tecnologie e metodi di produzione. Sono stati esposti prodotti tradizionali e innovativi, con attenzione particolare alle certificazioni di qualità e alle nuove tendenze di mercato. La manifestazione ha anche previsto incontri e workshop dedicati agli operatori del settore.

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Una visita all’insegna dell’eccellenza italiana, dell’innovazione e della valorizzazione del sistema agroalimentare nazionale quella compiuta oggi dal direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e dal vicepresidente Andrea Pasini a TuttoFood 2026, il grande appuntamento internazionale dedicato al food & beverage in corso a Rho Fiera Milano. Ad accompagnarli nel percorso tra i padiglioni della manifestazione è stato Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, realtà che guida l’organizzazione della kermesse e che negli ultimi anni ha trasformato TuttoFood in una piattaforma sempre più globale e strategica per il comparto agroalimentare.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tuttofood 2026, una visita all’insegna dell’eccellenza italiana ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate OroArezzo 2026, Rauti: “Arezzo capitale dell’eccellenza orafa italiana, simbolo del miglior Made in Italy”Arezzo, 11 maggio 2026 – OroArezzo 2026, Rauti: “Arezzo capitale dell’eccellenza orafa italiana, simbolo del miglior Made in Italy”. Una giornata all'insegna della gentilezza all’IC Moscati: Antonino Esposito in visita con "The Bright Side"Una mattinata all’insegna della gentilezza, delle emozioni e dell’innovazione quella vissuta lo scorso 30 aprile presso la scuola secondaria di primo... Argomenti più discussi: TuttoFood 2026 al via oggi a Milano: novità e tendenze dal mondo del cibo; Tuttofood 2026, il cibo italiano cambia pelle: a Milano il piano per guidare i mercati mondiali; A Tuttofood 2026 il mondo di Grana Padano diventa un’esperienza; TuttoFood 2026, a Milano le novità degli espositori foodservice. ?? In occasione della giornata di apertura di @TuttoFoodMilano 2026, abbiamo avuto il piacere di accogliere presso lo stand di Federalimentare il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste @FrancescoLollo1. Una visita che conferm x.com Agromonte, leader nella trasformazione del pomodoro ciliegino, parteciperà alla Fiera Tuttofood 2026 di Milano: la manifestazione internazionale del B2B dedicata al settore agroalimentare, in programma dall’11 al 14 maggio per presentare una significativa - reddit.com reddit Tuttofood 2026, una visita all’insegna dell’eccellenza italianaIl direttore de Il Giornale Tommaso Cerno e il vicepresidente Andrea Pasini accompagnati da Antonio Cellie, amministratore delegato di Fiere di Parma, hanno fatto visita al grande appuntamento interna ... ilgiornale.it