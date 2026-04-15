Lo stabilimento trova una nuova casa ed è pronto per la riapertura | Spazi più ampi e altre capannine

Lo stabilimento di Marina Romea riapre sabato 18 aprile, dopo il trasferimento in una nuova sede. La struttura si trova ora nello spazio che per più di trent’anni ha ospitato il Bagno Carolina. Per la stagione in arrivo sono previsti spazi più ampi e l’aggiunta di nuove capannine. La riapertura segna il ritorno in attività del locale, che si prepara ad accogliere i clienti nella nuova posizione.

Riapre sabato 18 aprile il Losco di Marina Romea, che per la nuova stagione si presenta con un’importante novità: il trasferimento in una nuova location, nella struttura che per oltre trent’anni ha ospitato il Bagno Carolina.Dopo un inverno di lavori e interventi di rinnovamento, lo stabilimento.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Il Centro “Un Mondo a Colori” si trasferisce: una nuova sede con spazi più ampi, sicuri e adeguatiFABRIANO - Nuova sede per il Centro Socio-Educativo Riabilitativo Diurno “Un Mondo a Colori”. Marciapiedi più ampi e spazi riordinati: intervento in via 95° Reggimento FanteriaIl primo lotto interessa il tratto tra gli incroci con via Felice Cavallotti e via Nazario Sauro, dove i pedoni devono fare un percorso a ostacoli e...