William e Kate hanno condiviso sui social un messaggio di auguri per il compleanno della loro figlia Charlotte, che oggi compie undici anni. Accompagnando il post con una sua foto, i genitori hanno rivolto i loro auguri ufficiali alla principessina, concludendo con un semplice “Buon compleanno”. La pubblicazione ha ricevuto numerosi commenti di auguri da parte dei follower.

William e Kate augurano “Buon compleanno” alla loro piccola Charlotte. La principessina compie undici anni e i principi del Galles pubblicano una sua foto sui social per festeggiarla. Lo sfondo è un campo di margherite in Cornovaglia. Semplice, con un sorriso smagliante Charlotte è abbigliata in jeans e maglia a righe. Il ritratto divulgato sul web è uno scatto di questa Pasqua, realizzato da Matt Porteous. Charlotte è la copia al femminile di papà William. La secondogenita della coppia che da poco ha celebrato i 15 anni di matrimonio, è nata dopo George, ora dodicenne, e prima di Louis, che ha da poco compiuto 8 anni. Secondo tradizione, Kate Middleton le preparerà la torta di compleanno, rigorosamente fatta in casa.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Buon Compleanno Charlotte, gli auguri social di William e Kate alla loro principessa

Prince William & Kate Send Sweet Birthday Wishes to King Charles!

Notizie correlate

La principessa Charlotte compie 11 anni e Kate Middleton e William postano una sua nuova (bellissima) foto sui socialCome da tradizione per la famiglia reale inglese, la fotografia di Charlotte è stata scattata da Matt Porteous durante il periodo pasquale.

La principessa Charlotte compie 11 anni: look griffato e capelli lunghissimi nel ritratto di compleannoOggi la principessa Charlotte compie 11 anni e, come da tradizione, è diventata protagonista di un ritratto ufficiale postato sui social.

Panoramica sull’argomento

Argomenti più discussi: Auguri principessa Charlotte! Un nuovo ritratto di compleanno (e i dieci precedenti); Charlotte del Galles, 11 anni (oggi) e un futuro da principessa già deciso; La principessa Charlotte oggi compie 11 anni ed è sempre più identica a nonna Diana; Louis compie 8 anni, il video di auguri di William e Kate per il principino.

Buon compleanno principessa Charlotte! La figlia del principe William e di Kate Middleton compie 11 anni - facebook.com facebook