La principessa Charlotte compie 11 anni gli auguri di Kate e William

La principessa Charlotte ha compiuto 11 anni ed è stata celebrata con una foto pubblicata sui social da Kensington Palace. Nella fotografia, indossa un maglione a righe nere e rosse, con i capelli lunghi lasciati sciolti e un paio di jeans. La didascalia accompagna l’immagine con gli auguri di Kate e William, i genitori della ragazza. La pubblicazione è avvenuta nel giorno del suo compleanno.

(Adnkronos) – Capelli lunghi sciolti, maglione a righe nere e rosse e jeans. Appare così la principessa Charlotte, nella foto che Kensington Palace ha deciso di condividere sui social nel giorno del suo undicesimo compleanno. Ai suoi piedi margherite in fiore, dietro di lei piante rigogliose di una foresta della Cornovaglia. "Auguri di buon undicesimo. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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