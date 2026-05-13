Il Giro d’Italia sta per attraversare la provincia di La Spezia, con l’arrivo a Luni previsto per il 20 maggio. La tappa, lunga 195 chilometri, collega Porcari a Chiavari. La città si sta preparando per accogliere gli atleti e i tifosi, in un evento che unisce sport e tradizione locale. La corsa attraverserà diverse zone, attirando l’attenzione di appassionati e residenti.

Val di Magra (La Spezia), 13 maggio 2026 – Una grande giornata di sport e promozione del territorio: conto alla rovescia per il passaggio del Giro d’Italia che farà il suo ingresso nella provincia di Spezia a Luni il 20 maggio con la tappa Porcari-Chiavari di 195 km. Proprio a Luni, al 68° km di gara, sarà posizionato il traguardo volante, uno dei momenti più spettacolari e attesi della corsa. In vista del passaggio della ’carovana rosa’ il Comune di Luni ha promosso una serie di incontri nelle scuole primarie a Cafaggiola, Isola e Casano e alla scuola media Roccatagliata di Casano coinvolgendo circa 500 alunni. Gli incontri hanno permesso agli studenti di conoscere da vicino il significato del Giro d’Italia, la sua storia e l’organizzazione della giornata del passaggio sul territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tutti pazzi per il Giro d’Italia: fra sport e tradizione, Luni si prepara alla festa

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