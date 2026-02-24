Tutti gli ex famosi di Malika Ayane | da Cesare Cremonini a Claudio Fratini

Malika Ayane ha avuto al suo fianco diversi ex partner, tra cui un ex marito, un manager e un cantautore, fin dai primi successi del 2008 con “Feeling Better”. La causa di questa presenza costante risiede nel suo percorso artistico, che ha visto collaborazioni e relazioni influenzare la sua crescita professionale. La loro presenza ha accompagnato le tappe più significative della sua carriera, creando un legame visibile nel suo percorso musicale.

Un ex marito, un manager ed un cantautore si sono alternati al fianco di Malika Ayane da quando si è fatta conoscere dal grande pubblico nel 2008 con il brano Feeling Better. Stasera l’artista sarà tra i Big in gara al 76esimo Festival di Sanremo con Animali Notturni, segnando la sua sesta partecipazione alla kermesse canora. Nel 2005 pochi anni prima di raggiungere il successo, Malika diventa madre di Mia, avuta da un ex fidanzato dall’identità sconosciuta. Dopo la partecipazione nel 2009 al Festival di Sanremo con Come Foglie, arrivano i rumours sulla storia tra la Ayane e Cesare Cremonini, a seguito di un incontro tenutosi in Quirinale per la Festa Della Repubblica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è l’ex fidanzato di Malika Ayane, Claudio Fratini e perché è finita (era il suo agente)Malika Ayane e Claudio Fratini, ex fidanzato e suo agente, si sono lasciati dopo alcuni anni di relazione.

Chi è Malika Ayane, la canzone a Sanremo 2026, la vita privata dalle origini italo-marocchine al fidanzato ai figli, i brani più famosiMalika Ayane ha scelto di partecipare a Sanremo 2026 con il brano “Animali notturni” per via della sua passione per la musica e l’ispirazione che trova nelle sue origini italo-marocchine.

