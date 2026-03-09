Cesare Cremonini sold out il concerto del 13 giugno a Imola | in 75mila all’Autodromo

Il concerto di Cesare Cremonini del 13 giugno all’Autodromo di Imola ha esaurito i biglietti e si terrà con circa 75.000 persone presenti. L’evento è stato annunciato ufficialmente e ha registrato il tutto esaurito, confermando l’interesse del pubblico per l’artista. La data è stata comunicata e la vendita dei biglietti si è conclusa senza disponibilità residua.

Imola (Bologna), 9 marzo 2026 – Il concerto di Cesare Cremonini del 13 giugno all'Autodromo è ufficialmente sold out. Dopo il tutto esaurito per la data del 6 giugno al Circo Massimo di Roma – che ha già portato all'apertura di un secondo appuntamento il giorno successivo – anche l'evento imolese registra il pienone con settimane di anticipo. Oltre 75mila spettatori a Imola. La tappa romagnola del tour Cremonini Live 2026 porterà in città oltre 75mila spett atori, pronti a riempire la nuova Music Park Arena, spazio che si sta allestendo proprio in queste settimane in via Malsicura e pensato per ospitare grandi eventi dal vivo. L'ultima volta a Imola nel 2022.