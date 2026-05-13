Sono stati installati nuovi cartelli “salva-ciclisti” lungo le strade principali di Limbiate. I segnali stradali invitano gli automobilisti a mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo quando sorpassano le biciclette. La posizione dei cartelli mira a ricordare le norme di sicurezza previste dalla legge, con l’obiettivo di proteggere chi pedala lungo le vie cittadine.

Inaugurati i cartelli “salva-ciclisti”, posizionati lungo le principali strade di Limbiate, con l’obiettivo di sensibilizzare automobilisti e utenti della strada al rispetto della distanza minima di un metro e mezzo durante il sorpasso delle bici, come previsto dalla legge. Presenti all’evento Antonio Cortese dell’associazione “Io Rispetto il Ciclista”, il ciclista professionista Marco Tizza, il team amatoriale Pedale Senaghese con il dirigente Luca Ortolani e il team agonistico Cicli Fiorin con il ds Daniele Fiorin. Un momento significativo che ha visto la collaborazione tra istituzioni, associazioni e realtà sportive. Un sentito ringraziamento è stato rivolto al sindaco Antonio Romeo per aver aderito al progetto e all’architetto Cristiano Clementi, che ha seguito l’iter permettendo di raggiungere il risultato in tempi brevissimi.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tutti in sella senza rischi. I cartelli ’salva-ciclisti’ sulle strade di Limbiate

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