Scontro auto-moto in Garfagnana | muore un uomo di 47 anni in sella alle due ruote

Nel pomeriggio di oggi, lungo la strada Fondovalle in Garfagnana, si è verificato un incidente tra un motociclista di 47 anni e un’auto. L’impatto ha causato la morte del motociclista sul posto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per i rilievi e le operazioni di assistenza. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire le verifiche.

GALLICANO – Tragedia nel pomeriggio lungo la strada Fondovalle, nel cuore della Garfagnana, dove un motociclista di 47 anni ha perso la vita in un violentissimo scontro con un’autovettura. L’incidente si è verificato intorno alle 15,30 di oggi (12 aprile) nel territorio comunale di Gallicano, precisamente all’altezza del bivio che conduce alla località La Barca, un tratto già noto per la sua pericolosità. Secondo quanto ricostruito dai primi rilievi, entrambi i veicoli procedevano nella medesima direzione, verso l’alta Garfagnana, quando si sono scontrati fatalmente all’altezza del bivio per la località La Barca. L’urto ha sbalzato il centauro dalla sella, proiettandolo sull’asfalto a diversi metri di distanza: una caduta rovinosa che non gli ha lasciato alcuna via di scampo.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scontro auto-moto in Garfagnana: muore un uomo di 47 anni in sella alle due ruote Incidente fatale, muore a 47 anni nello scontro con un’auto. Chi era la vittimaGallicano (Lucca), 13 aprile 2026 – Tragedia della strada ieri pomeriggio, intorno alle 15. Scontro tra auto e moto a Roma, muore un giovane di 33 anni(Adnkronos) – Grave incidente stradale tra una Toyota Yaris e una moto Suzuki Burgman nella mattina di oggi, domenica 29 marzo, a Roma.