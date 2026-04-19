Domenica in sella alle due ruote Ciclostorica sulle vie di Bennati

Domenica si è svolta a Castiglion Fiorentino la prima giornata di una manifestazione ciclistica dedicata alle due ruote. L’evento, che ha coinvolto numerosi appassionati, si è svolto lungo le strade della zona, attirando partecipanti di diverse età. La manifestazione ha preso il via con un percorso che ripercorre le tappe della ciclistica storica, con il coinvolgimento di ciclisti e spettatori.

Si è svolta ieri la prima delle due giornate ciclistiche organizzate a Castiglion Fiorentino: al ciclodromo di Montecchio Vesponi è scattato il 23° Trofeo Fans Club Daniele Bennati, gara riservata ai Giovanissimi tra i 7 e i 12 anni, organizzata dalla ASD Polisportiva Albergo-Oliveto in collaborazione con il Fans Club locale. Oltre 130 i partecipanti che hanno potuto approfittare anche di una bella giornata primaverile. Oggi il testimone passa alla 2ª edizione della cicloturistica " Sulle strade di Daniele Bennati ", aperta a tutti gli appassionati delle due ruote. L’evento, organizzato dalla Cavallino ASD, consente di pedalare insieme all’ex campione castiglionese lungo le strade della Valdichiana.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Domenica in sella alle due ruote. Ciclostorica sulle vie di Bennati Notizie correlate Scontro auto-moto in Garfagnana: muore un uomo di 47 anni in sella alle due ruoteGALLICANO – Tragedia nel pomeriggio lungo la strada Fondovalle, nel cuore della Garfagnana, dove un motociclista di 47 anni ha perso la vita in un... Harley-Davidson Pan America 1250 Limited 2026: in sella al Suv su due ruoteCi sono moto che nascono per essere personalizzate e altre che arrivano già complete. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Domenica in sella alle due ruote. Ciclostorica sulle vie di Bennati; Pinerolo in Sella 2026: torna la grande Fiera di Primavera; Una domenica sempre in sella. Con i ’Cavalieri del naviglio’; Pinerolo torna in sella: il 26 aprile la città della Cavalleria celebra la primavera. Pinerolo in Sella 2026: torna la grande Fiera di PrimaveraDomenica 26 aprile 2026 a Pinerolo la Fiera di Primavera con 2 km di banchi, Street Food e Pinerolo in Sella tra esibizioni equestri e aperture museali. vitadiocesanapinerolese.it GIMONDI CAMP. UNA DOMENICA IN SELLA; LA ‘SCUOLA DI VITA SU DUE RUOTE’ TORNA AL MUSEO TINO SANAIl Museo del Falegname Tino Sana celebra il ciclismo con la presentazione del Gimondi Camp – edizione 2026, il progetto dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni appassionati delle due ruote. tuttobiciweb.it Buongiorno buona Domenica Muffin Ricetta 2 uova 150 grammi di zucchero 200 grammi di farina 80 grammi olio di semi 100 grammi di latte 1 bustina di lievito per dolci 1 bustina di zucchero vanigliato o un cucchiaino di vaniglia Lavorare bene tutti gli in - facebook.com facebook Cent'anni di riti per Sant'Efisio: domenica all'Alkestis di Cagliari x.com