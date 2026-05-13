Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono nel terzo weekend di maggio

Da quicomo.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante il terzo fine settimana di maggio, la città presenta diversi mercatini. I due principali si trovano lungo le mura e all’interno del Mercato coperto. Entrambi sono riconosciuti come mercati storici della Regione Lombardia. Questi eventi attirano visitatori che cercano prodotti locali e tradizionali, e rappresentano appuntamenti fissi nel calendario commerciale della zona. La presenza di questi mercatini contribuisce alla vita della città nel periodo primaverile.

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La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato.🔗 Leggi su Quicomo.it

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