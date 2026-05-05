Tutti i mercatini a Como | ecco dove sono nel secondo weekend di maggio

Durante il secondo weekend di maggio, la città ospita diversi mercatini, tra cui due molto noti. Uno si svolge lungo le mura cittadine, mentre l’altro si trova nel mercato coperto. Entrambi sono riconosciuti come mercati storici della Regione Lombardia e attirano visitatori da tutta la zona. La presenza di questi mercatini rappresenta una tradizione consolidata nel tempo, offrendo spazi dedicati allo scambio e alla vendita di prodotti vari.

La città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Il Mercato Mercerie, lungo le mura da viale Battisti a viale Varese, si tiene martedì mattina, giovedì mattina, sabato tutto il giorno. Il Mercato.🔗 Leggi su Quicomo.it Au cœur du Moyen Âge : les secrets oubliés du Paris médiéval - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Notizie correlate Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel weekend del 1° maggioLa città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel weekendLa città ospita vari mercati: i due principali, annoverati tra i mercati storici di Regione Lombardia, si trovano lungo le mura e al Mercato coperto. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Tutti i mercatini dell'antiquariato a Milano, ecco dove nel mese di maggio; Tutti i mercatini a Como: ecco dove sono nel weekend del 1° maggio; Mercatini dell’antiquariato a Firenze; Leggera diminuzione in tutti i mercati europei. Mercatini di Natale 2025 in Toscana: da Empoli ad Arezzo, tutti gli appuntamenti da non perdereLa Toscana si accende di Natale e nelle piazza, tra luci e addobbi, aprono i mercatini natalizi. A Firenze in piazza Santa Croce ha già inaugurato (e rimarrà ogni giorno fino al 21 dicembre) il ... corrierefiorentino.corriere.it Mercatini di Natale in Europa, come riconoscere quelli da evitareCome fare a riconoscere un mercatino di Natale da evitare? Ecco quali sono i segnali a cui fare caso in tutti i vari market d’Europa. Il modo più veloce per leggere Fanpage.it? Sbloccalo su Google. fanpage.it Claudio Zuliani. . RASSEGNA STRAMBA 5-5-2026 Buon 5 maggio a tutti! Poteva mancare Moratti e le " schifezze" di calciopoli #rassegnastramba #inter #Juventus #moratti #5maggio - facebook.com facebook Napoli Comicon 2026. Grazie di cuore a tutti x.com