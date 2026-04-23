Il ministero della Cultura reintegrerà le risorse per i Siti e gli Istituti storici della Resistenza | ripristinati tutti i fondi

Il ministero della Cultura ha annunciato il ripristino completo delle risorse destinate ai Siti e agli Istituti storici della Resistenza, dopo che erano stati ridotti in precedenza. Questa mattina, il ministro della Cultura ha confermato telefonicamente che i fondi sono stati reintegrati e che nessun taglio rimane più in atto. La decisione riguarda quindi il finanziamento di queste strutture, che ora riceveranno nuovamente le risorse previste.

“Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati ai siti e agli Istituti storici della Resistenza, dopo i tagli che erano stati effettuati dal Governo. Il ministro ci ha tenuto a precisare che.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate La Regione insorge contro i tagli agli istituti e ai siti storici della Resistenza: “Governo reintegri risorse”L’Emilia-Romagna chiede al ministro della Cultura, Alessandro Giuli, e al Governo Meloni di reintegrare il 20% delle risorse tagliate ai siti storici... Forlì illumina il sogno: 6 siti storici per la Capitale della CulturaForlì si veste a festa per la candidatura a Capitale della Cultura 2028 Forlì si prepara a giocarsi la partita più importante per diventare Capitale... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Editoria, 5 milioni di euro per i piccoli editori. Giuli: Intervento concreto per presidi essenziali; Il ministro della cultura Alessandro Giuli in visita a Padova; Made in MiC, il ministero della Cultura debutta al Salone del Mobile 2026; Il Ministero della Cultura illuminato con il Tricolore per la Giornata del Made in Italy. De Pascale: Il ministero della Cultura reintegrerà i fondi per i luoghi della MemoriaL’annuncio del governatore che riguarda Marzabotto, l’Istituto Cervi e la Fondazione Fossoli: Una bellissima notizia e un segnale politico. Ho invitato Giuli ... bologna.repubblica.it De Pascale, 'il ministero ripristinerà i fondi per la Resistenza'Ho ricevuto questa mattina una telefonata positiva da parte del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che mi ha rassicurato sui fondi destinati ai siti e agli Istituti storici della Resistenza, d ... ansa.it Le novità dello storico parco divertimenti, che punta su un calendario di eventi internazionali per intercettare i nuovi desideri dei viaggiatori globali tra cultura pop e natura Leggi l'articolo #Gardaland - facebook.com facebook un evento che celebra sport, cultura marittima e inclusione, trasformando la città in un punto di riferimento internazionale per la vela e la formazione dei giovani x.com