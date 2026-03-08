Carta docente Manzi PD | Aumentare le risorse ripristinando l’importo e le finalità originarie della misura

Dopo mesi di attese e richieste, il governo ha annunciato l’attivazione della carta del docente per l’anno scolastico 2025-2026, ma ha deciso di ridurre il bonus da 500 a 383 euro. La misura, che era stata introdotta per sostenere il personale insegnante, subirà questa diminuzione, suscitando reazioni da parte di rappresentanti del settore. La decisione ha generato discussioni tra chi chiede un ripristino delle condizioni originarie.

