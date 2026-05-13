Hantavirus test su una turista argentina ricoverata a Messina con polmonite A Milano quarantena per un cittadino britannico

Da vanityfair.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una turista argentina ricoverata a Messina con una polmonite è sottoposta a test per l'Hantavirus. Nel frattempo, a Milano, un cittadino britannico è in quarantena. Il Ministero della Salute ha comunicato in serata che sono in corso controlli su altri due potenziali casi. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui risultati delle analisi. La situazione rimane sotto osservazione.

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Con una nota diffusa in serata, il Ministero della Salute ha fatto sapere che è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Il 12 maggio è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per Hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato successivamente trasportato dai Nas all'Istituto Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al venticinquenne calabrese in isolamento fiduciario.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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