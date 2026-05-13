Una turista argentina ricoverata a Messina con una polmonite è sottoposta a test per l'Hantavirus. Nel frattempo, a Milano, un cittadino britannico è in quarantena. Il Ministero della Salute ha comunicato in serata che sono in corso controlli su altri due potenziali casi. Non sono stati forniti dettagli sui soggetti coinvolti o sui risultati delle analisi. La situazione rimane sotto osservazione.

Con una nota diffusa in serata, il Ministero della Salute ha fatto sapere che è stato richiesto ed effettuato un test per Hantavirus su una turista argentina partita da una zona endemica il 30 aprile scorso e arrivata in Italia con un volo Buenos Aires-Roma. La turista si è successivamente recata a Messina dove è stata ricoverata per una polmonite. Il 12 maggio è stato richiesto dalle autorità sanitarie locali di effettuare il test per Hantavirus. Il campione relativo alla turista è stato successivamente trasportato dai Nas all'Istituto Spallanzani di Roma dove sarà analizzato insieme al campione prelevato al venticinquenne calabrese in isolamento fiduciario.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus, test su una turista argentina ricoverata a Messina con polmonite. A Milano, quarantena per un cittadino britannico

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