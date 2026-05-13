Turismo e curiosità | presentati i mini-video per scoprire la Udine nascosta

È stata presentata una serie di mini-video dedicati a esplorare aspetti poco noti di Udine. La sequenza di brevi clip mira a mostrare dettagli nascosti e curiosità sulla città, offrendo uno sguardo diverso rispetto alle immagini più note. La pubblicazione intende attirare l’attenzione di chi desidera scoprire angoli sconosciuti e aspetti meno conosciuti di questa località, tradizionalmente descritta in molte pagine di testi e racconti.

Udine può essere descritta in qualche centinaia di pagine di un libro. O in migliaia di parole di chi la consoce a fondo. Oppure, per stare al passo con i tempi, si può raccontare in 20 secondi, con un linguaggio leggero e contemporaneo pensato per i social. È questa la direzione scelta.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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