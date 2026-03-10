La fontana più antica di Roma che funziona ancora | la curiosità nascosta in una delle piazze più famose della Capitale

Nella piazza più nota di Roma si trova una fontana che, nonostante il passare del tempo, continua a scorrere con l'acqua. Si tratta di una delle più antiche fontane della città ancora in funzione, un dettaglio che molti passanti ignorano. La fontana è collocata in una delle piazze più frequentate e visibili di Roma, ma la sua storia rimane spesso nascosta tra le curiosità della capitale.

Ci sarai passato davanti migliaia di volte ma probabilmente non hai mai saputo che quella che hai visto è probabilmente la più antica fontana di Roma ancora funzionante. In una delle piazze più celebri della Capitale si nasconde infatti una curiosità che spesso sfugge anche ai più attenti: tra chiese antiche, palazzi storici e tavolini all’aperto, lei è là e continua a scorrere da secoli. Non è solo un elemento decorativo: è una testimonianza viva della storia urbana della Città Eterna, capace di collegare la Roma di oggi con quella medievale. Roma: la fontana più antica della città che ancora oggi porta acqua. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

Articoli correlati

Roma, dal silenzio di un ex binario nasce una delle passeggiate più romantiche della Capitale (e in pochi la conoscono)Tra le mille strade di Roma ce n’è una poco conosciuta anche dai romani: è la Passeggiata del Gelsomino, un percorso suggestivo e romantico nato da...

Ironica, acuta, immortale: 10 curiosità (più una) su Jane Austen che spiegano perché la amiamo ancoraQuale modo migliore per celebrare i 250 anni di Jane Austen se non raccontando qualche curiosità su lei? Ancora oggi Jane Austen è una delle figure...

Altri aggiornamenti su La fontana più antica di Roma che...

Temi più discussi: Fontana di Trevi,si entra con il ticket: il Campidoglio festeggia, incassati 435mila euro; Così i superconvogli gialli della linea più antica della città arriveranno a Tor Vergata; Bergamo, troppi recinti tra dehors e fioriere: via al riordino di piazza Vecchia; Fontana di Trevi, il nuovo accesso a pagamento funziona: più tutela, meno affollamento.

Santa Pudenziana, la chiesa più antica di Roma? Il mosaico che devi vedere almeno una volta nella vitaSanta Pudenziana, tra le chiese più antiche di Roma nel rione Monti: custodisce uno dei mosaici cristiani più antichi e sorprendenti della città. funweek.it

Roma, la Fontana delle Naiadi restituita al suo splendoreÈ stata restituita al suo antico splendore la Fontana delle Naiadi in piazza della Repubblica a Roma, dopo un lavoro di restauro durato quasi un anno e curato dalla Sovrintendenza Capitolina: si ... siviaggia.it

Firmata la partnership fino al 2029: sulla maglia a partire da Como-Roma. Venerdì l’annuncio, quasi 50 milioni d’incasso per il club Eva Tambara e Simone Valdarchi - facebook.com facebook

La #Roma ha un nuovo main sponsor: #Eurobet comparirà sulle maglie col #Como #ASRoma x.com