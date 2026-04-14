Il giro in monopattino fa scoprire l' hashish nascosta in garage | denunciato un 23enne di Ortona

Un giovane di 23 anni è stato fermato mentre si spostava in monopattino e trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in un’area residenziale, dove il ragazzo stava transitando. Durante il controllo, i militari hanno deciso di ispezionare il garage associato all’abitazione, trovando sostanza stupefacente nascosta. Il giovane è stato quindi denunciato per detenzione di droga a scopo di spaccio.

È stato fermato mentre girava a bordo del suo monopattino. Ma con sé aveva una piccola quantità di hashish. E un normale controllo è finito con una denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. È accaduto nella giornata di venerdì, a Ortona, dove i.🔗 Leggi su Chietitoday.it In giro a San Leone con tirapugni, coltello e hashish in tasca: denunciato 15enneL'adolescente, uno studente, dovrà rispondere dell'ipotesi di reato di porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere In giro, di notte, lungo le... Mineo, pistola nascosta in un garage: avviata un'indagineLo stato di manutenzione dell’arma ha indotto i carabinieri a ritenere che l'arma potesse essere stata posizionata nel locale in tempi più recenti... Intervento dei carabinieri di Ortona. La successiva perquisizione nel domicilio di Pescara ha consentito di trovare circa 400 grammi di cocaina e 54 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento #ilcentro #Carabinieri #droga #arresto #pescara #o - facebook.com facebook