Il giro in monopattino fa scoprire l' hashish nascosta in garage | denunciato un 23enne di Ortona

Da chietitoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 23 anni è stato fermato mentre si spostava in monopattino e trovato in possesso di una piccola quantità di hashish. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in un’area residenziale, dove il ragazzo stava transitando. Durante il controllo, i militari hanno deciso di ispezionare il garage associato all’abitazione, trovando sostanza stupefacente nascosta. Il giovane è stato quindi denunciato per detenzione di droga a scopo di spaccio.

È stato fermato mentre girava a bordo del suo monopattino. Ma con sé aveva una piccola quantità di hashish. E un normale controllo è finito con una denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti finalizzata allo spaccio. È accaduto nella giornata di venerdì, a Ortona, dove i.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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