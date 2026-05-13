Turismo | a Venezia il lancio ufficiale di Malvasia senza confini la rotta del mito tra imprenditorialità e territori

Da udinetoday.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il viaggio della Malvasia riparte ufficialmente da dove tutto ebbe inizio, in quel crocevia storico di scambi e culture che è Venezia. Dopo la fortunata “tappa zero” di novembre scorso al Merano Wine Festival, il progetto “Malvasia senza Confini” ha celebrato il suo battesimo istituzionale nella.🔗 Leggi su Udinetoday.it

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