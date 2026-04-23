Miami si conferma come una delle destinazioni più frequentate a livello internazionale, grazie alle sue spiagge famose, ai quartieri con un ricco patrimonio culturale e alla vivace vita notturna. La città attrae visitatori da tutto il mondo, mantenendo un ruolo centrale nel settore del turismo negli Stati Uniti. Miami Beach, in particolare, si distingue come una delle zone più fotografate e raccontate, grazie alle sue spiagge riconoscibili e alla presenza di locali e attrazioni di rilievo.

Miami Beach continua a essere una delle mete più fotografate e raccontate negli Stati Uniti, e non solo per le sue spiagge iconiche. La città si conferma un laboratorio urbano in cui architettura, cultura latino-americana, nightlife e vocazione turistica convivono in un equilibrio che negli anni ha saputo rinnovarsi senza perdere identità. Per chi arriva dalla Florida mainland, il passaggio verso le isole-barriera è già un viaggio: la Collins Avenue, le palme che si allineano come quinte sceniche, i giochi di luce che al tramonto colorano gli edifici Art Déco. Non è un caso che questo quartiere, salvato negli anni ’80 da un movimento civico molto attivo, sia oggi considerato uno dei distretti architettonici meglio preservati degli Stati Uniti.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Miami, capitale del turismo internazionale: tra spiagge iconiche, quartieri culturali e movida senza confini

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