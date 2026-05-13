Tumori il Lazio punta sui Molecular tumor board per cure personalizzate

Nel Lazio si stanno sviluppando i Molecular Tumor Board, gruppi multidisciplinari dedicati a interpretare i dati provenienti dai test genomici sui tumori. Questi team hanno il compito di tradurre in indicazioni pratiche le informazioni raccolte, con l’obiettivo di offrire trattamenti più mirati e personalizzati ai pazienti. La creazione di queste strutture mira a integrare le analisi genetiche nelle decisioni cliniche quotidiane, migliorando così la gestione delle malattie oncologiche.

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Come tradurre in pratica clinica la crescente mole di informazioni dei test genomici sull’identità molecolare dei tumori? È la domanda a cui cercano di rispondere i Molecular tumor board, team multidisciplinari di specialisti che integrano genetica, biologia molecolare, clinica e anatomia patologica per offrire scelte terapeutiche oncologiche personalizzate. Un arma contro i tumori . Cittadinanzattiva Lazio, in accordo con la Regione, ha promosso un tavolo di lavoro per implementare la rete dei Molecular tumor board regionali. Il tavolo è stato avviato alla presenza del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, nella Sala Tevere della sede della giunta.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Tumori, il Lazio punta sui Molecular tumor board per cure personalizzate ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La dottoressa Rossana Berardi entra nel Molecolar tumor board nazionaleANCONA – «La commissione Salute del Coordinamento delle Regioni italiane ha inserito due professionisti della sanità marchigiana in due importanti... Asl dimezza terapie ad un 14enne autistico, il Tar annulla: "Cure personalizzate"Le terapie per l'autismo rientrano nei livelli essenziali di assistenza e non possono essere tagliate in base a "ciechi automatismi burocratici" o... Tumori, il Lazio punta sui Molecular tumor board per cure personalizzateCittadinanzattiva Lazio, in accordo con la Regione, ha promosso un tavolo di lavoro per implementare la rete dei Molecular tumor board regionali. Il tavolo è stato avviato alla presenza del presidente ... lapresse.it Tumori, Heal Italia punta a screening di precisione per prevenirliParte dal Palermo la campagna di sensibilizzazione della fondazione Heal Italia sulla prevenzione del rischio di patologie oncologiche e per la promozione della salute. La campagna - che prende il ... ansa.it