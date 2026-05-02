La dottoressa Rossana Berardi entra nel Molecolar tumor board nazionale

La commissione Salute del Coordinamento delle Regioni italiane ha inserito due professionisti della sanità marchigiana in due diverse commissioni nazionali. Tra questi, figura anche la dottoressa Rossana Berardi, che entra a far parte del Molecolar Tumor Board Nazionale. Questa nomina rappresenta un riconoscimento ufficiale per la sua attività e competenza nel campo medico. L'evento si è verificato in un contesto di aggiornamento e coordinamento tra le diverse regioni italiane.

ANCONA – «La commissione Salute del Coordinamento delle Regioni italiane ha inserito due professionisti della sanità marchigiana in due importanti commissioni nazionali. Tra tante Regioni e altrettanti professionisti è un risultato importante per le Marche». Così l’assessore regionale alla Sanità.🔗 Leggi su Anconatoday.it Notizie correlate "Nave della salute", in 2 giorni effettuate 555 visite. Rossana Berardi: "Risultato strepitoso"ANCONA - "Con 555 visite effettuate in soli 2 giorni, si può parlare di un risultato davvero notevole, per non dire strepitoso. La Basilicata guida l’Europa: Imbesi entra nel board dell’ENYC? Cosa sapere Antonino Imbesi entra nel board dell'ENYC dopo l'assemblea del 24 aprile in Croazia. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Due professionisti marchigiani negli organismi nazionali di oncologia di precisione e salute mentale; La nave della salute salva una vita. Passeggero diretto in Albania arrivato con un infarto in corso; Oncologia e salute mentale: professionisti marchigiani entrano in organismi nazionali. Irccs Crob, Rossana Berardi neopresidente dell'AiomMassimo De Fino, direttore generale dell'Irccs Centro di riferimento oncologico (Crob) della Basilicata, a nome di tutto l'Istituto è lieto di porgere le più sentite congratulazioni alla dottoressa ... ansa.it Rossana Berardi nuova presidente Aiom: «Gli oncologi italiani hanno scelto me». Le elezioni (vinte col 60% dei voti) incoronano la primaria di TorretteRossana Berardi, direttore della Clinica oncologica dell’Aou delle Marche, è la nuova presidente eletta della Aiom (l’associazione italiana di oncologia medica): ha battuto la sua rivale Lucia Del ... corriereadriatico.it Sanità Marche, due nomine nelle commissioni nazionali La dottoressa Rossana Berardi e lo psichiatra Mario Vitali entrano in due organismi nazionali strategici, confermando il ruolo della Regione nei settori dell’oncologia di precisione e della salute - facebook.com facebook