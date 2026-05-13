‘Tucci in Italy’ su Disney+ la storia dei maccheroncini di Campofilone Igp arriva al pubblico internazionale

(Adnkronos) – Da ieri sera è disponibile su Disney+ l’intera serie Tucci in Italy, il nuovo viaggio gastronomico e culturale firmato da Stanley Tucci attraverso le eccellenze italiane. Tra le storie protagoniste della puntata dedicata alle Marche c’è anche quella della famiglia Spinosi e dei celebri Maccheroncini di Campofilone Igp, simbolo di una tradizione artigianale. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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