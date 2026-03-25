Scrubs la prima stagione del revival con JD e Turk arriva su Disney+
La prima stagione del revival di Scrubs, con protagonisti J.D. e Turk, arriva su Disney+. La serie comprende nove episodi e presenta sia ritorni di vecchi personaggi sia nuovi ingressi nel cast. La produzione si concentra su eventi ambientati in un contesto ospedaliero, ripercorrendo le vicende dei protagonisti e introducendo alcune novità rispetto alle stagioni precedenti.
Tanti ritorni e nuovi ingressi nel cast dei nove episodi che segnano il ritorno di Scrubs sul piccolo schermo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Sono tornati! #Scrubs vi aspetta dal 25 Marzo in esclusiva su #DisneyPlus. x.com